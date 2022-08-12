«Наполи» предложил 35 миллионов за форварда сборной Италии

Форвард «Сассуоло» и сборной Италии Джакомо Рспадори является приоритетной трансферной целью «Наполи» на остаток лета. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Николо Скира, неаполитанский клуб сделал предложение по переходу 22-летнего нападающего.

Руководство «Наполи» готово заплатить за Джакомо порядка 35 миллионов евро, включая различные бонусные выплаты. При этом «Сассуоло» рассчитывает выручить с продажи футболиста не менее 38 миллионов.

Стоит отметить, что контракт между Распадори и «Наполи» уже согласован. Трудовое соглашение будет рассчитано на пять лет. Заработная плата нападающего составит 2,5 миллиона евро в год.