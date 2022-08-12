«Интер» назвал две трансферные цели на остаток лета

Миланский «Интер» работает над усилением оборонительной линии команды. До закрытия летнего трансферного окна «нерадзурри» надеются подписать нового защитника.

Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, в поле зрения итальянского гранда находится защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи. Помимо него, в сферу интересов миланского клуба попал опытный защитник римского «Лацио» Франческо Ачерби.

Вполне вероятно, что миланцы подпишут одного из вышеназванных футболистов. Он заменит в составе команды Андреа Раноккию, ушедшего в «Монцу».