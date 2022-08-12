Защитник лондонского «Арсенала» Пабло Мари переехал в итальянский чемпионат. Новым местом работы испанского футболиста стала «Монца», вышедшая в элитный дивизион по итогам прошлого сезона.

Как информирует клубная пресс-служба, Мари перешел в команду на правах аренды до конца сезона-2022/2023.

Напомним, что Пабло присоединился к «Арсеналу» в 2019 году, его трансфер обошелся «канонирам» в шесть миллионов евро. В составе лондонского коллектива защитник провел 22 поединка.

«Монца» стартует в Серии А домашним матчем против «Торино». Поединок состоится в субботу, 13 августа.