В «Фиорентине» дали комментарий по Кокорину

Лука ди Франческо, который является пресс-атташе «Фиорентины», высказался о российском нападающем команды Александре Кокорине.

«Кокорин будет заниматься в общей группе. Да, его вернули в группу на постоянной основе», - приводятся слова представителя итальянского клуба на страницах Sport24.

Ранее в прессе сообщалось, что «Фиорентина» может не включить 31-летнего россиянина в заявку на сезон-2022/2023.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Александр провел всего шесть поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.