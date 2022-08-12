Отец Влашича высказался о трансфере сына в «Торино»

Хорватский полузащитник Никола Влашич, поигравший в российском чемпионате за московский ЦСКА, перебрался в итальянскую Серию А. Футболист перешел в «Торино» на правах аренды. О трансфере Николы высказался его отец Йошко Влашич.

«Надеюсь, переход в «Торино» пойдет на пользу его карьере», - цитирует Йошко «Матч ТВ».

Напомним, что правами на Влашича владеет лондонский «Вест Хэм». Хорват пополнил ряды английского коллектива летом прошлого года, перейдя из ЦСКА. В составе «молотобойцев» полузащитник сыграл 31 поединок, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.