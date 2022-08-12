Смородская оценила перспективы Миранчука в «Торино»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Торино». Туринский клуб арендовал хавбека у «Аталанты» с правом последующего выкупа.

«Уверена, что Алексей заиграет в «Торино». Ему надо было уходить из «Аталанты». Там не было доверия тренера», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, что Миранчук выступал за «Аталанту» на протяжении двух сезонов. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до середины 2024 года.

В общей сложности он провел за команду 56 поединков в различных турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.