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Чемпионат Италии. Серия А

​«Торино» объявил о переходе Миранчука официально

11 Августа 2022 • 15:23 Комментировать (1)

«Торино» на станицах своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды Алексея Миранчука. «Быки» арендовали 26-летнего российского полузащитника у «Аталанты» на сезон 2022/2023. По истечению этого срока туринский клуб будет иметь возможность выкупить права на футболиста.

За «Аталанту» Алексей Миранчук играл с осени 2020 года. За это время россиянин провёл в Серии А 44 матча, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.

Согласно данным СМИ, «Торино» сможет выкупить Алексея Миранчука за 12 миллионов евро.

В первом туре чемпионата Италии «Торино» сыграет в гостях у «Монцы» 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
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