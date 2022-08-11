Капелло оценил переход Миранчука в «Торино»

Алексей Миранчук переходит из «Аталанты» в «Торино». О трансфере полузащитника высказался известный итальянский тренер Фабио Капелло, который в своё время возглавлял национальную сборную России.

«Это не понижение. «Торино» - очень хороший клуб для Алексея», - высказался Капелло, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

На ближайших выходных пройдут матчи стартового тура чемпионата Италии. «Торино» путь в Серии А начнёт с гостевого поединка против «Монцы». Он пройдёт в субботу, 13 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 21:45 по московскому времени.