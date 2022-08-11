Названа зарплата Миранчука в «Торино»

«Торино» вот-вот объявит о переходе в свои ряды из «Аталанты» Алексея Миранчука на правах аренды с правом выкупа. Российский полузащитник в новом клубе будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон. Также в договоре прописаны бонусные выплаты за результативные действия на футбольном поле. Об этом рассказывает «Матч ТВ».

Напомним, что в «Аталанте» Алексей Миранчук оказался в сентябре 2020 года после трансфера из «Локомотива». Впрочем, твёрдым игроком основного состава команды из Бергамо за два сезона Миранчук так и не стал.

В стартовом туре Серии А «Торино» сыграет против «Монцы». Игра пройдёт в субботу, 13 августа.