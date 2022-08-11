По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Трабзонспор» запрашивал у «Ромы» информацию по Элдору Шомуродову. Клуб из Турции хотел взять 27-летнего нападающего в аренду. Однако сам форвард не в восторге от такого предложения - он хочет остаться в Италии.

«Рома» на данный момент рассчитывает продать Шомуродова, причём в клубе согласны снизить сумму трансфера до 5 миллионов евро. Ранее римляне запрашивали у «Болоньи» 9 миллионов за право обязательного выкупа игрок через год. Дело в том, что «Рома» хочет получить деньги как можно быстрее, чтобы оформить трансфер Белотти. Также на Шомуродова претендуют «Торино» и «Сассуоло».

В России Элдора Шомуродова помнят по выступлениям за «Ростов».