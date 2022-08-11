Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Это не футболист»: журналист жёстко раскритиковал Кокорина

11 Августа 2022 • 11:57 Комментировать

Журналист Tuttosport Массимо Франки раскритиковал российского нападающего Александра Кокорина, провалившегося в «Фиорентине».

«Это катастрофа итальянского футбола. Кокорин вообще никому не нужен здесь. И в мире, похоже, тоже. «Фиорентине» достался игрок-фантом. Клуб с радостью рассмотрел бы предложения по нему, но их нет. Он никому не нужен. Кокорин – не футболист», - передает слова агента «РБ Спорт».

Александр перебрался в «Фиорентину» из «Спартака» в январе прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В минувшем розыгрыше Серии А россиянин провел всего шесть матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
12:11 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо – об уходе Инсинье и Мертенса: «У нас есть и другие достойные игроки»
12:05 · Германия. Бундеслига
Костич прибыл в Турин для прохождения медосмотра в «Ювентусе»
12:00 · Англия. Премьер-лига
Ди Лоренцо: «Кулибали был номером один в «Наполи», но надеюсь, у нас получится его достойно заменить»
11:56 · Италия. Серия А
Трансфер Кандревы обойдётся «Салернитане» в 1 миллион евро
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нацелился на полузащитника «Арсенала»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Мхитарян отклонил предложения от нескольких российских клубов, чтобы остаться в Европе
11:25 · Италия. Серия А
Миранчук прибыл на медосмотр в Турин
11:01 · Италия. Серия А
Переход Руиса в «ПСЖ» – вопрос времени
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» близок к покупке хавбека «Аталанты» за 9 миллионов евро
10:33 · Италия. Серия А
«Фиорентина» до конца дня объявит о важной сделке
10:05 · Италия. Серия А
Мартинес – о де Кетеларе: «Его игра завораживает»
09:56 · Италия. Серия А
Мартинес: «Лукаку может адаптироваться к любой системе»
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» работает над тремя сделками
09:33 · Германия. Бундеслига
«Интер» готовит первое предложение по защитнику «Боруссии» Дортмунд
09:31 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Краснодара» перешёл в клуб Серии А официально
Все новости
Рекомендуем