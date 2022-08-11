«Это не футболист»: журналист жёстко раскритиковал Кокорина

Журналист Tuttosport Массимо Франки раскритиковал российского нападающего Александра Кокорина, провалившегося в «Фиорентине».

«Это катастрофа итальянского футбола. Кокорин вообще никому не нужен здесь. И в мире, похоже, тоже. «Фиорентине» достался игрок-фантом. Клуб с радостью рассмотрел бы предложения по нему, но их нет. Он никому не нужен. Кокорин – не футболист», - передает слова агента «РБ Спорт».

Александр перебрался в «Фиорентину» из «Спартака» в январе прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В минувшем розыгрыше Серии А россиянин провел всего шесть матчей.