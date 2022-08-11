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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук прибыл на медосмотр в Турин

11 Августа 2022 • 11:25 Комментировать

Российский полузащитник Алексей Миранчук переходит из «Аталанты» в другой итальянский клуб– «Торино». Об этом рапортует телеграм-канал «Срочный спорт Sport24.

Хавбек сегодня утром прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медицинского осмотра. После этого стороны заключат трудовое соглашение. Ранее сообщалось, что «Торино» арендует Миранчука до завершения сезона-2022/2023. В соглашении будет пописан пункт о возможном выкупе россиянина следующим летом.

Алексей защищал цвета «Аталанты» на протяжении двух сезонов. В минувшем розыгрыше Серии А 26-летний хавбек провел 19 поединков, забил два гола и сделал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022
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