«Фиорентина» до конца дня объявит о важной сделке

Сербский защитник Никола Миленкович договорился о новом трудовом соглашении с «Фиорентиной». Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Николо Скира.

Ожидается, что до конца сегодняшнего дня флорентийский клуб официально объявит о сделке. Новый контракт Миленковича с «фиалками» будет рассчитан до середины 2027 года. Согласно условиям, Никола будет зарабатывать три миллиона евро без учета бонусных выплат.

Защитник выступает за «Фиорентину» с лета 2017 года. Его действующий договор истекает по окончании сезона-2022/2023. В прошлом сезоне Миленкович сыграл 38 поединков и отметился тремя забитыми мячами.