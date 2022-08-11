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Чемпионат Италии. Серия А

Галлиани предложил создать Суперлигу без клубов АПЛ

11 Августа 2022 • 09:17 Комментировать

Известный футбольный функционер Адриано Галлиани, ныне занимающий пост генерального директора «Монцы», высказался о проекте Суперлиги УЕФА.

«Доход клубов чемпионата Англии в четыре раза больше, чем у представителей Серии А. «Монца» получит за ТВ-права 33 миллиона, в то время как новичок АПЛ заработает на этом 160 миллионов. Как нам соперничать с ними? Я считаю, что брексит должен быть в футболе. Можно создать Суперлигу без английских клубов, тогда это будет настоящее европейское соревнование», - передает слова Галлиани Tuttosport.

Напомним, что весной прошлого года 12 европейских грандов объявили о запуске Суперлиги Европы. Однако после протеста УЕФА и футбольной общественности проект был заморожен.

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Евро-Футбол.Ру,
Адриано Галлиани
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