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Чемпионат Италии. Серия А

Уткин назвал последний шанс «Фиорентины» избавиться от Кокорина

11 Августа 2022 • 06:54 Комментировать (1)

Известный футбольный комментатор и журналист Василий Уткин высказался относительно дальнейшей судьбы российского форварда Александра Кокорина, от которого желает избавиться «Фиорентина».

«ЕС планирует обсудить вопрос о шенгенских визах россиян. Это последний шанс «Фиорентины» расстаться с Кокориным! Не будет у него визы, и контракт расторгнут», - говорится в сообщении Василия, опубликованном в его социальных сетях.

Напомним, что 31-летний нападающий выступает за флорентийский коллектив с января 2021 года. «Фиорентина» приобрела Александра у московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «фиалками» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Василий Уткин Александр Кокорин
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