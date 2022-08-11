Уткин назвал последний шанс «Фиорентины» избавиться от Кокорина

Известный футбольный комментатор и журналист Василий Уткин высказался относительно дальнейшей судьбы российского форварда Александра Кокорина, от которого желает избавиться «Фиорентина».

«ЕС планирует обсудить вопрос о шенгенских визах россиян. Это последний шанс «Фиорентины» расстаться с Кокориным! Не будет у него визы, и контракт расторгнут», - говорится в сообщении Василия, опубликованном в его социальных сетях.

Напомним, что 31-летний нападающий выступает за флорентийский коллектив с января 2021 года. «Фиорентина» приобрела Александра у московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «фиалками» рассчитан до конца сезона-2023/2024.