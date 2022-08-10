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Чемпионат Италии. Серия А

Вратарь «Фиорентины» перебрался в «Специю» официально

10 Августа 2022 • 22:57 Комментировать
Специя
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Эмполи
2.45 3.35 2.85
14.08 21:45

Польский голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговски будет выступать в составе «Специи», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Дронговски перестал попадать в состав команды, в прошлом сезоне он провел лишь семь матчей.

Поэтому желание 25-летнего голкипера сменить команду руководство «фиалок» встретило с пониманием. Сумма трансфера относительно скромна - два миллиона евро.

Новое соглашение Дронговски будет рассчитано до 2025 года. В общей сложности за «Фиорентину» польский кипер провел 86 матчей с 2016 года. В первом туре чемпионата Италии «Специя» примет дома «Эмполи», матч состоится 14 августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Специя Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Бартломей Дронговски
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