Польский голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговски будет выступать в составе «Специи», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Дронговски перестал попадать в состав команды, в прошлом сезоне он провел лишь семь матчей.

Поэтому желание 25-летнего голкипера сменить команду руководство «фиалок» встретило с пониманием. Сумма трансфера относительно скромна - два миллиона евро.

Новое соглашение Дронговски будет рассчитано до 2025 года. В общей сложности за «Фиорентину» польский кипер провел 86 матчей с 2016 года. В первом туре чемпионата Италии «Специя» примет дома «Эмполи», матч состоится 14 августа.