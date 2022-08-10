Миранчук переходит в «Торино»

Алексей Миранчук всё-таки переходит в «Торино». Сразу несколько итальянских СМИ, включая Sportitalia, Sky Sport Italia и Tuttomercatoweb, рассказывают о том, что «быки» договорились с «Аталантой» об аренде российского полузащитника на сезон 2022/2023. После этого туринцы будут иметь право выкупа Миранчука.

В настоящий момент Алексей Миранчук отправляется на медицинское обследование перед трансфером.

«Торино» арендует 26-летнего Алексея Миранчука и будут иметь возможность выкупить игрока за 12 миллионов евро.

Напомним, что цвета «Аталанты» Алексей Миранчук защищал на протяжении двух сезонов.