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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук переходит в «Торино»

10 Августа 2022 • 17:32 Комментировать (1)

Алексей Миранчук всё-таки переходит в «Торино». Сразу несколько итальянских СМИ, включая Sportitalia, Sky Sport Italia и Tuttomercatoweb, рассказывают о том, что «быки» договорились с «Аталантой» об аренде российского полузащитника на сезон 2022/2023. После этого туринцы будут иметь право выкупа Миранчука.

В настоящий момент Алексей Миранчук отправляется на медицинское обследование перед трансфером.

«Торино» арендует 26-летнего Алексея Миранчука и будут иметь возможность выкупить игрока за 12 миллионов евро.

Напомним, что цвета «Аталанты» Алексей Миранчук защищал на протяжении двух сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022
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