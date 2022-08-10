​Агент рассказал о ситуации Кокорина

Поговаривают, что Александр Кокорин никуда не перейдёт летом и при этом не попадёт в заявку «Фиорентины» на новый сезон. При таком раскладе российскому форварду, чей трансфер в клуб Серии А стал провальным, придётся провести как минимум полгода без официальных матчей.

Между тем, о ситуации Александра Кокорина рассказал Тимофей Бердышев, который является агентом форварда.

«Сегодня Александр тренировался вместе с командой. У них проходит сбор во Флоренции. Кокорин принял участие во всём тренировочном процессе «Фиорентины», - высказался Бердышев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт связывает Александра Кокорина с «Фиорентиной» до экватора 2024 года.