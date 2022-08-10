​«Больно дышать»: Кокорин тяжело перенёс коронавирус

Александр Кокорин тренируется отдельно от основной группы «Фиорентины», и, вероятно, не попадёт в заявку команды на новый сезон. Между тем, Сергей Колесников, являющийся массажистом российского форварда, поделился информацией о том, что Кокорин недавно тяжело переболел коронавирусной инфекцией.

«Кокорин сейчас 25 дней тяжело болел коронавирусом. Он звонил и говорил, что ему больно дышать», - высказался Колесников в программе «Есть тема» в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Александр Кокорин является игроком «Фиорентины» уже полтора года. Впрочем, трансфер российского форварда стал провальным.