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Чемпионат Италии. Серия А

​«Больно дышать»: Кокорин тяжело перенёс коронавирус

10 Августа 2022 • 14:53 Комментировать

Александр Кокорин тренируется отдельно от основной группы «Фиорентины», и, вероятно, не попадёт в заявку команды на новый сезон. Между тем, Сергей Колесников, являющийся массажистом российского форварда, поделился информацией о том, что Кокорин недавно тяжело переболел коронавирусной инфекцией.

«Кокорин сейчас 25 дней тяжело болел коронавирусом. Он звонил и говорил, что ему больно дышать», - высказался Колесников в программе «Есть тема» в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Александр Кокорин является игроком «Фиорентины» уже полтора года. Впрочем, трансфер российского форварда стал провальным.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Сергей Колесников
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