Российский полузащитник Алексей Миранчук поучаствовал в открытой тренировке «Аталанты». Об этом стало известно из социальных сетей футболиста. Команда сделала общее фото, на котором был россиянин.

Напомним, что в последнее время активно обсуждается возможный трансфер хавбека сборной России в другой итальянский клуб. Претендентом на Миранчука называется «Торино».

В составе бергамасков Миранчук выступает с сентября 2020 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Серии А полузащитник принял участие в 19 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач.