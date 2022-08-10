Вейналдум назвал трёх игроков, повлиявших на его трансфер в «Рому»

Новичок «Ромы» Джорджиньо Вейналдум поведал о том, кто повлиял на его трансфер в итальянский клуб.

«Я выбрал «Рому» из-за того, что клуб приложил немалые усилия, чтобы подписать меня. До перехода я советовался с Салахом, Стротманом и Хакими. Хоть Ашраф и выступал за «Интер», он назвал «Рому» отличным клубом. Его слова сильно повлияли на мой выбор», - передает слова Джорджиньо портал Goal.com.

Вейналдум присоединился к римскому клубу этим летом, перебравшись из «Ливерпуля» в статусе свободного агента. В прошлом сезоне голландец сыграл 38 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.