«Это не про футбол»: Колыванов высказался о карьере Кокорина в Италии

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о карьере форварда Александра Кокорина, ныне выступающего в итальянском чемпионате за «Фиорентину».

«Красивый город, неплохая зарплата, но это не про футбол. Все от него ждали, что он добьётся большего, но последние 3-4 года у него всё скомкано», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Напомним, что Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года. Он перешел из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «фиалками» рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне Александр принял участие в шести матчах Серии А, не отметившись голевыми действиями.