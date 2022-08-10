«Ювентус» полностью договорился о трансфере звёздного нападающего

Туринский «Ювентус» договорился о переходе голландского нападающего Мемфиса Депая из каталонской «Барселоны», об этом рапортует портал Goal.com.

Итальянский гранд заплатит за 28-летнего исполнителя два миллиона евро компенсации. С самим Депаем будет подписано двухлетнее трудовое соглашение. Заработная плата Мемфиса составит шесть миллионов евро. О переходе будет объявлено до конца нынешней недели.

Голландец уходит из каталонского клуба из-за прихода в команду Роберта Левандовски. Поляка рассматривают в качестве первой опции в атаке.

Депай присоединился к «Барсе» летом прошлого года. Он провел за команду 37 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.