Тренер «Аталанты» опроверг слухи о том, что он заблокировал уход Миранчука

Опытный наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в разговоре с журналистами заявил, что не виноват в срыве трансфера Алексея Миранчука в «Торино».

Гасперини заявил, что это не он блокировал уход российского полузащитника из «Аталанты», так что, несмотря на все слухи, он никакого отношения к этому не имеет.

«Есть экономические вопросы, которые нужно решить», - отметил опытный специалист.

Напомним, что в прессе до этого были слухи о том, что именно наставник бергамасков заблокировал переход 26-летнего российского футболиста в «Торино». Судя по всему, нынешний сезон Миранчук снова проведёт в составе клуба из Бергамо.