Российский полузащитник Алексей Миранчук всё-таки может сменить «Аталанту» на «Торино» в летнее трансферное окно. В клубе из Бергамо ранее заявляли о том, что сделка была заблокирована по решению главного тренера команды Джана Пьеро Гасперини. При этом появлялась информация о том, что на самом деле трансфер сорвался из-за финансовой стороны вопроса.

Судя по данным TuttoAtalanta, в ситуации произошёл сдвиг. Источник отмечает, что «Торино» всё-таки может заполучить Алексея Миранчука, причём трансфер близок.

Как известно, Алексей Миранчук играет за «Аталанту» с осени 2020 года.