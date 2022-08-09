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Чемпионат Италии. Серия А

​Миранчук близок к трансферу в «Торино» слухи

09 Августа 2022 • 19:51 Комментировать

Российский полузащитник Алексей Миранчук всё-таки может сменить «Аталанту» на «Торино» в летнее трансферное окно. В клубе из Бергамо ранее заявляли о том, что сделка была заблокирована по решению главного тренера команды Джана Пьеро Гасперини. При этом появлялась информация о том, что на самом деле трансфер сорвался из-за финансовой стороны вопроса.

Судя по данным TuttoAtalanta, в ситуации произошёл сдвиг. Источник отмечает, что «Торино» всё-таки может заполучить Алексея Миранчука, причём трансфер близок.

Как известно, Алексей Миранчук играет за «Аталанту» с осени 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022
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