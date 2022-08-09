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Чемпионат Италии. Серия А

Иван Проведель стал голкипером «Лацио» официально

09 Августа 2022 • 18:42 Комментировать

Голкипер «Специи» Иван Проведель стал игроком римского «Лацио». Новость об этом сообщили «орлы» в социальных сетях.

28-летний вратарь заключил с «Лацио» контракт до лета 2027 года. Условия сделки не раскрываются. Как сообщают СМИ, римляне заплатили за стража 2,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что Проведель имеет итальянское гражданство, и всю игровую карьеру футболист выступал в этой стране. Он играл за такие команды, как «Кьево», «Эмполи», «Перуджа» и ряд других коллективов.

За «Специю» футболист выступал с октября 2020 года. В прошлом сезон он пропустил 52 года в 31 матче за команду, проведя 7 «сухих» встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Специя Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Лация Иван Проведель
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