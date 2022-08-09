Голкипер «Специи» Иван Проведель стал игроком римского «Лацио». Новость об этом сообщили «орлы» в социальных сетях.

28-летний вратарь заключил с «Лацио» контракт до лета 2027 года. Условия сделки не раскрываются. Как сообщают СМИ, римляне заплатили за стража 2,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что Проведель имеет итальянское гражданство, и всю игровую карьеру футболист выступал в этой стране. Он играл за такие команды, как «Кьево», «Эмполи», «Перуджа» и ряд других коллективов.

За «Специю» футболист выступал с октября 2020 года. В прошлом сезон он пропустил 52 года в 31 матче за команду, проведя 7 «сухих» встреч.