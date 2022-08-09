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​Вейналдум высказался о работе с Моуринью

09 Августа 2022 • 17:59 Комментировать

Новоиспечённый полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум высказался о предстоящей работе под руководством Жозе Моуринью.

«У нас не было беседы, в которой он бы сказал: «Ты должен приехать сюда». Переговоры шли между клубами. Позже мы поговорили, и он поблагодарил меня, потому что я хотел оказаться здесь. Мы обсудили это и поговорили о футболе.

О Моуринью как о тренере говорит он сам, его трофеи и клубы, которые он тренировал. Это невероятный тренер. Каждый игрок хочет работать с ним, и я – не исключение», - высказался Вейналдум в ходе пресс-конференции.

Напомним, что Джорджиньо Вейналдум в сезоне 2022/2023 будет выступать за «Рому» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Джорджиньо Вейналдум
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