​Вейналдум высказался о работе с Моуринью

Новоиспечённый полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум высказался о предстоящей работе под руководством Жозе Моуринью.

«У нас не было беседы, в которой он бы сказал: «Ты должен приехать сюда». Переговоры шли между клубами. Позже мы поговорили, и он поблагодарил меня, потому что я хотел оказаться здесь. Мы обсудили это и поговорили о футболе.

О Моуринью как о тренере говорит он сам, его трофеи и клубы, которые он тренировал. Это невероятный тренер. Каждый игрок хочет работать с ним, и я – не исключение», - высказался Вейналдум в ходе пресс-конференции.

Напомним, что Джорджиньо Вейналдум в сезоне 2022/2023 будет выступать за «Рому» на правах аренды.