​Вейналдум советовался с Салахом перед трансфером в «Рому»

Джорджиньо Вейналдум перебрался из «ПСЖ» в «Рому» на правах аренды. На своей первой пресс-конференции в Риме голландский хавбек рассказал о том, как он принимал решение о трансфере.

«Я хотел приехать сюда из-за усилий, которые предпринимал клуб ради моего подписания. Также я советовался с Мо Салахом и Кевином Стротманом. Они рассказывали только хорошие истории о клубе и городе. Ещё я общался с Ашрафом Хакими. Он раньше играл за «Интер», но сказал, что «Рома» - прекрасный клуб. Это убедило меня ещё сильнее.

Однажды я играл против «Ромы» за «Ливерпуль», и атмосфера на стадионе была потрясающей. Думая о «Роме», я знал, что буду играть перед фантастическими фанатами. Но сильнее всего меня убедили усилия Тьягу Пинту. Я чувствовал, что меня здесь хотят видеть, что меня здесь ценят», - сказал Вейналдум.