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Чемпионат Италии. Серия А

​Названа настоящая причина срыва перехода Миранчука в «Торино» слухи

09 Августа 2022 • 17:42 Комментировать

Алексей Миранчук уже мог тренироваться с «Торино», но его переход сорвался. В руководстве «Аталанты» объясняли это решением главного тренера команды Джана Пьеро Гасперини, но теперь в прессу просочилась другая информация.

Как сообщает sport24, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, на самом деле переход Миранчука сорвался из-за того, что «Аталанта» увеличила требования по сумме обязательного выкупа футболиста. Клуб из Бергамо хотел гарантированно получить за российского хавбека 14 миллионов евро после истечения срока аренды. «Торино» не может платить такие деньги, поэтому клуб принял решение о выходе из переговоров.

Алексей Миранчук играет за «Аталанту» с осени 2020 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022
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