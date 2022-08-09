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Чемпионат Италии. Серия А

Матерацци: «Милан» заслужил титул»

09 Августа 2022 • 15:50 Комментировать

Спустя одиннадцать лет ожидания тифози «Милана» отпраздновали победу в чемпионате Италии, в минувшем сезоне «россонери» вернули себе титул, на два очка опередив «Интер». Бывший футболист миланского «Интера» Марко Матерацци считает заслуженной победу «Милана».

- «Милан» стабильно шел по сезону, он верил в успех. А у «Интера» после поражения в дерби что-то надломилось. Семь очков в семи матчах - этого мало. Было еще поражение от «Болоньи» потом. «Милан» верил в себя и заслужил титул, но качество состава и игры «Интера» было выше, - считает Матерацци в интервью La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Марко Матерацци
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