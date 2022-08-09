«Рома» заблокировала трансфер Дзаньоло

Столичная «Рома» не рассматривает вариант продажи полузащитника Николо Дзаньоло. Об этом сообщается на страницах портала 90min. Итальянская сторона отклонила предложение лондонского «Тоттенхэма», предпринявшего попытку арендовать игрока с правом последующего выкупа.

Помимо английского клуба интерес к Дзаньоло проявлял туринский «Ювентус», однако переговоры не увенчались успехом.

В минувшем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в 28 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Трудовое соглашение Николо с «волками» рассчитано до середины 2024 года.