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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» заблокировала трансфер Дзаньоло

09 Августа 2022 • 11:53 Комментировать

Столичная «Рома» не рассматривает вариант продажи полузащитника Николо Дзаньоло. Об этом сообщается на страницах портала 90min. Итальянская сторона отклонила предложение лондонского «Тоттенхэма», предпринявшего попытку арендовать игрока с правом последующего выкупа.

Помимо английского клуба интерес к Дзаньоло проявлял туринский «Ювентус», однако переговоры не увенчались успехом.

В минувшем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в 28 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Трудовое соглашение Николо с «волками» рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло Трансферы футбола - лето 2022
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