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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью обратился к украинцам после разгрома «Шахтёра»

09 Августа 2022 • 06:27 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью обратился к украинскому народу после контрольного поединка против «Шахтёра». Спарринг завершился разгромной победой итальянской команды со счетом 5:0.

«На стадионе все чувствовали проблемы, с которыми столкнулись эти люди. Что я могу им сказать? Даже не знаю. Они демонстрируют то, насколько они сплочены и дружны. Больше нечего добавить. Я желаю им счастья. Надеюсь, они будут чаще улыбаться», - передает слова португальского специалиста пресс-служба «горняков».

Ранее сообщалось, что новый сезон украинской Премьер-лиги стартует 23 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью
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