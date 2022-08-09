Моуринью обратился к украинцам после разгрома «Шахтёра»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью обратился к украинскому народу после контрольного поединка против «Шахтёра». Спарринг завершился разгромной победой итальянской команды со счетом 5:0.

«На стадионе все чувствовали проблемы, с которыми столкнулись эти люди. Что я могу им сказать? Даже не знаю. Они демонстрируют то, насколько они сплочены и дружны. Больше нечего добавить. Я желаю им счастья. Надеюсь, они будут чаще улыбаться», - передает слова португальского специалиста пресс-служба «горняков».

Ранее сообщалось, что новый сезон украинской Премьер-лиги стартует 23 августа.