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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» подписывает 35-летнего вратаря, поигравшего за «ПСЖ»

08 Августа 2022 • 21:37 Комментировать

Опытный итальянский голкипер Сальваторе Сиригу, последним местом работы которого был генуэзский «Дженоа», близок к трансферу в «Наполи». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Источник рапортует, что 35-летний футболист подпишет однолетний трудовой договор с окладом в размере 900 тысяч евро. При этом Сальваторе рассматривается на роль резервного вратаря команды. На место первого номера «Наполи» рассматривает Кепу Аррисабалагу и Кейлора Наваса.

В минувшем сезоне Сиригу принял участие в 37 поединках за «Дженоа», в которых пропустил 59 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сальваторе Сиригу Наполи Трансферы футбола - лето 2022
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