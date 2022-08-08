«Наполи» подписывает 35-летнего вратаря, поигравшего за «ПСЖ»

Опытный итальянский голкипер Сальваторе Сиригу, последним местом работы которого был генуэзский «Дженоа», близок к трансферу в «Наполи». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Источник рапортует, что 35-летний футболист подпишет однолетний трудовой договор с окладом в размере 900 тысяч евро. При этом Сальваторе рассматривается на роль резервного вратаря команды. На место первого номера «Наполи» рассматривает Кепу Аррисабалагу и Кейлора Наваса.

В минувшем сезоне Сиригу принял участие в 37 поединках за «Дженоа», в которых пропустил 59 мячей.