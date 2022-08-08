Алексис Санчес больше не является футболистом «Интера». Миланский клуб и чилийский нападающий достигли соглашения о расторжении контракта. «Нерадзурри» поблагодарили Санчеса за выступления и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

За «Интер» Алексис Санчес выступал с осени 2020 года. За это время чилийский форвард провёл 108 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 20 голов и 23 результативных паса на партнёров.

Ожидается, что следующим клубом Алексиса Санчеса станет французский «Марсель».

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают 33-летнего Алексиса Санчеса в 3,5 миллиона евро.