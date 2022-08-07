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Чемпионат Италии. Серия А

CAF требует от УЕФА расследовать слова президента «Наполи» об африканских футболистах

07 Августа 2022 • 19:34 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис недавно сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что больше не хочет подписывать африканских игроков, если те под расписку не откажутся от участия в Кубке африканских наций.

Слова де Лаурентиса не являются проявлением расизма – президент «Наполи» недоволен тем, что Кубок Африки проходит в январе-феврале, и европейским клубам приходится лишаться футболистов посреди сезона. Тем не менее, Африканской конфедерации футбола (CAF) слова де Лаурентиса не понравились. В своём заявлении CAF осуждает высказывания президента «Наполи», называя их безответственными.

CAF требует от УЕФА возбудить расследование в отношении Аурелио де Лаурентиса, согласно дисциплинарного регламента.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис УЕФА Наполи
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