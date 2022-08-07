CAF требует от УЕФА расследовать слова президента «Наполи» об африканских футболистах

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис недавно сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что больше не хочет подписывать африканских игроков, если те под расписку не откажутся от участия в Кубке африканских наций.

Слова де Лаурентиса не являются проявлением расизма – президент «Наполи» недоволен тем, что Кубок Африки проходит в январе-феврале, и европейским клубам приходится лишаться футболистов посреди сезона. Тем не менее, Африканской конфедерации футбола (CAF) слова де Лаурентиса не понравились. В своём заявлении CAF осуждает высказывания президента «Наполи», называя их безответственными.

CAF требует от УЕФА возбудить расследование в отношении Аурелио де Лаурентиса, согласно дисциплинарного регламента.