​«ПСЖ» назвал условие продажи Наваса

Кейлор Навас может сменить клуб в летнее трансферное окно. В «ПСЖ» высоко оценивают костариканца, считая его топ-вратарём с высоким уровнем профессионализма. При этом парижане готовы продать Наваса при одном условии – если клуб получит хорошее предложение.

В настоящий момент переговоры по Кейлору Навасу ведёт «Наполи». В списке итальянского клуба также находится Кепа Аррисабалага.

Судя по всему, основным голкипером «ПСЖ» в новом сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма. Кристоф Галтье говорил, что он не собирается разделять игровое время между двумя голкиперами, как этот делал Маурисио Почеттино.