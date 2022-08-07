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Чемпионат Италии. Серия А

​«ПСЖ» покупает испанского хавбека «Наполи»

07 Августа 2022 • 11:40 Комментировать

Информация об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису находит подтверждение в инсайде известного журналиста Фабрицио Романо. Главный эксперт трансферного мира написал в социальных сетях о том, что переговоры между «ПСЖ» и «Наполи» серьёзно продвинулись. В ближайшее время трансфер Руиса будет оформлен.

Действующий контракт 26-летнего Фабиана Руиса с «Наполи» рассчитан ещё на сезон, то есть «ПСЖ» может купить испанца по хорошей цене.

Напомним, что «ПСЖ» в субботу на выезде разгромил «Клермон» со счётом 5:0 в первом туре нового чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Фабиан Руис Трансферы футбола - лето 2022
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