​«ПСЖ» покупает испанского хавбека «Наполи»

Информация об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису находит подтверждение в инсайде известного журналиста Фабрицио Романо. Главный эксперт трансферного мира написал в социальных сетях о том, что переговоры между «ПСЖ» и «Наполи» серьёзно продвинулись. В ближайшее время трансфер Руиса будет оформлен.

Действующий контракт 26-летнего Фабиана Руиса с «Наполи» рассчитан ещё на сезон, то есть «ПСЖ» может купить испанца по хорошей цене.

Напомним, что «ПСЖ» в субботу на выезде разгромил «Клермон» со счётом 5:0 в первом туре нового чемпионата Франции.