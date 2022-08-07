«ПСЖ» готов купить полузащитника сборной Испании за 25 миллионов евро

26-летний испанский полузащитник Фабиан Руис может покинуть «Наполи» и переехать во французский чемпионат. Согласно сообщениям Corriere dello Sport, заинтересованность в его услугах проявляет «ПСЖ».

Сам футболист не хочет оставаться в Неаполе на следующий сезон и настаивает на трансфере. В свою очередь парижский гранд готов заплатить за Фабиана порядка 25 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник провел 32 поединка, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Срок действующего контракта Руиса с неаполитанцами истекает летом следующего года.