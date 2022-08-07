Назван новый клуб Шомуродова

Форвард Элдор Шомуродов в скором времени покинет столичную «Рому». Наставник римской команды Жозе Моуринью больше не заинтересован в сотрудничестве с 27-летним узбекским нападающим.

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, футболист останется в итальянском чемпионате. Новым местом работы Шомуродова станет «Болонья». Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии.

Напомним, что «Рома» приобрела Элдора у «Дженоа» за 18 миллионов евро. В минувшем сезоне нападающий сыграл 40 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.