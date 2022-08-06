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Чемпионат Италии. Серия А

​На Икарди есть два претендента в Серии А – это не топ-клубы слухи

06 Августа 2022 • 15:59 Комментировать

Мауро Икарди не попал в заявку «ПСЖ» на стартовый матч чемпионата Франции из-за личных проблем. При этом слухи активно говорят о том, что аргентинский форвард не входит в проект Кристофа Галтье в Париже.

В обозримом будущем Мауро Икарди может вернуться в итальянскую Серию А. Как сообщает Calcio Mercato, интерес к 29-летнему нападающему проявляют два клуба. Речь идёт не о топовых клубах, а о «Сампдории» и «Монце». В ближайшее время Икарди должен будет принять решение касательно своего будущего.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мауро Икарди в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория ПСЖ Мауро Икарди Монца Трансферы футбола - лето 2022
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