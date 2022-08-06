«Кокорин попал в страну чудес»: подсчитан заработок россиянина в «Фиорентине»

Журналисты La Nazione внимательно следят за карьерой российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине». Издание подсчитало, сколько денег заработает форвард по оставшемуся контракту с «фиалками».

«Кокорина ждет невероятный успех. Он попал в страну чудес, подписав контракт с «Фиорентиной». Он либо останется во Флоренции до конца контракта и заработает 3,6 миллиона евро, либо получит миллионное выходное пособие за досрочный уход», - говорится в материале журналиста Стефано Чекки.

Ранее стало известно, что тренерский штаб «Фиорентины» не взял Кокорина на тренировочный сбор. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Кокорин рискует выпасть из футбола на год