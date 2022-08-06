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Чемпионат Италии. Серия А

Депай готов покинуть «Барселону» ради итальянского гранда

06 Августа 2022 • 09:01 Комментировать

Не утихают слухи о потенциальном трансфере голландского форварда Мемфиса Депая из каталонской «Барселоны» в туринский «Ювентус».

По сообщениям журналистов Sport.es, представители итальянского топ-клуба вступили в переговоры с «сине-гранатовыми» относительно трансфера игрока. Сам Депай не против варианта продолжения карьеры в Серии А.

В свою очередь «Барселона» готова отдать Мемфиса в аренду с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне голландский нападающий принял участие в 37 поединках чемпионата Испании, в которых отметился 13 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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