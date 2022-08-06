Артур Мело определился с новым клубом

Экс-полузащитник каталонской «Барселоны» Артур Мело, ныне являющийся футболистом туринского «Ювентуса», близок к возвращению в чемпионат Испании. Об этом рассказал его агент.

«Интерес к моему клиенту проявляет «Валенсия». Надеемся, что получится оформить трансфер до конца лета. Артур готов к этому переходу», - приводит слова агента Football-Italia.

25-летний бразилец пополнил ряды «старой синьоры» в сентябре 2020 года. Его контракт с итальянским грандом рассчитан до середины 2025 года. Рыночный ценник Артура – 18 миллионов евро.

На счету Мело 20 матчей и три желтые карточки в минувшем розыгрыше Серии А.