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Чемпионат Италии. Серия А

​Каррера сравнил Кокорина с Балотелли

05 Августа 2022 • 14:55 Комментировать

Бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера, который в 2017 году приводил «красно-белых» к чемпионскому титулу, высказался по поводу Александра Кокорина.

В настоящий момент Александр Кокорин является игроком «Фиорентины». При этом итальянский клуб пытается расторгнуть контракт с российским форвардом, ведь его трансфер, осуществлённый полтора года назад, стал провальным.

«Кокорин - русский Балотелли. Их футбольные карьеры очень похожи. Это хороший пример того, что недостаточно одного таланта для достижения высоких результатов», - высказался Каррера, чьи слова приводит sport24.

Как известно, талант Александра Кокорина отмечали многие тренеры, включая Фабио Капелло и Роберто Манчини.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Марио Балотелли Массимо Каррера
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