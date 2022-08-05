​Каррера сравнил Кокорина с Балотелли

Бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера, который в 2017 году приводил «красно-белых» к чемпионскому титулу, высказался по поводу Александра Кокорина.

В настоящий момент Александр Кокорин является игроком «Фиорентины». При этом итальянский клуб пытается расторгнуть контракт с российским форвардом, ведь его трансфер, осуществлённый полтора года назад, стал провальным.

«Кокорин - русский Балотелли. Их футбольные карьеры очень похожи. Это хороший пример того, что недостаточно одного таланта для достижения высоких результатов», - высказался Каррера, чьи слова приводит sport24.

Как известно, талант Александра Кокорина отмечали многие тренеры, включая Фабио Капелло и Роберто Манчини.