Форвард «Барселоны» стал приоритетной целью «Ювентуса»

Форвард каталонской «Барселоны» продолжает оставаться в трансферном шорт-листе туринского «Ювентуса». Как информирует Football-Italia, «старая синьора» обозначила голландца приоритетным вариантом усиления атакующей линии.

Туринский гранд собирается оформить аренду Мемфиса с правом последующего выкупа. Депай, в свою очередь, не против переезда в итальянский чемпионат.

28-летний форвард присоединился к «Барселоне» летом прошлого года, заключив двухлетнее трудовое соглашение. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне голландец забил 12 голов и отдал четыре ассиста в 28 матчах Ла Лиги.