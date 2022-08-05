Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Форвард «Барселоны» стал приоритетной целью «Ювентуса»

05 Августа 2022 • 10:37 Комментировать

Форвард каталонской «Барселоны» продолжает оставаться в трансферном шорт-листе туринского «Ювентуса». Как информирует Football-Italia, «старая синьора» обозначила голландца приоритетным вариантом усиления атакующей линии.

Туринский гранд собирается оформить аренду Мемфиса с правом последующего выкупа. Депай, в свою очередь, не против переезда в итальянский чемпионат.

28-летний форвард присоединился к «Барселоне» летом прошлого года, заключив двухлетнее трудовое соглашение. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне голландец забил 12 голов и отдал четыре ассиста в 28 матчах Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
10:58 · Италия. Серия А
Главный тренер «Наполи» Спаллетти перечислил сильные стороны потенциального новичка неаполитанцев Распадори
10:37 · Италия. Серия А
Форвард «Барселоны» стал приоритетной целью «Ювентуса»
09:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл нового центрфорварда и сделал предложение
09:40 · Италия. Серия А
Верету сегодня пройдёт медосмотр в «Марселе»
09:38 · Италия. Серия А
Назван клуб, заработавший больше всех на продаже игроков с 2000 года
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» покупает итальянского игрока за 25 миллионов евро
08:10 · Италия. Серия А
«Милану» предложили подписать полузащитника сборной Австрии
07:24 · Италия. Серия А
«Лацио» нашёл замену Луису Альберто
07:19 · Италия. Серия А
Каррера назвал главную проблему Кокорина
07:00 · Англия. Премьер-лига
Влашич близок к трансферу в Турин
06:53 · Италия. Серия А
Команда Моуринью сыграет товарищеский матч с украинским клубом
06:35 · Италия. Серия Б
Легенда «Ромы» станет главным тренером «Палермо»
02:55 · Италия. Серия А
Горе в стане «Милана» - ушёл из жизни бывший кипер клуба
01:17 · Италия. Серия А
«Наполи» продолжает следить за Кейлором Навасом
01:00 · Италия. Серия А
Бывший футболист «Ювентуса» даёт советы Аллегри
Все новости
Рекомендуем