«Ювентус» нашёл нового центрфорварда и сделал предложение

Колумбийский форвард Луис Муриэль, права на которого принадлежат «Аталанте», находится в трансферном шорт-листе туринского «Ювентуса». «Старая синьора» уже сделала предложение бергамаскам по трансферу 31-летнего игрока, утверждает Calciomercato.

В свою очередь «Аталанта» готова расстаться с нападающим, если за него заплатят 15 миллионов евро. Контракт Луиса с клубом рассчитан до середины следующего года.

В прошедшем розыгрыше итальянского чемпионата Муриэль принял участие в 27 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей (два – с пенальти) и восемь результативных передач.