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Чемпионат Италии. Серия А

Назван клуб, заработавший больше всех на продаже игроков с 2000 года

05 Августа 2022 • 09:38 Комментировать

Эксперты портала Transfermarkt представили рейтинг европейских клубов, которые заработали больше всех на продаже игроков в период с 2000 года.

Первое место в списке занял туринский «Ювентус», заработавший на продаже своих футболистов 1 миллиард 579 миллионов евро. Второй стала лиссабонская «Бенфика», которая пополнила свой банковский счет на 1,4 миллиарда. Тройку лидеров замкнул еще один представитель португальского чемпионата - «Порту», оформивший продажи на 1,35 миллиарда евро.

В десятку также попали следующие клубы: «Челси», «Реал», «Монако», «Интер», «Барселона», «Атлетико» и «Рома».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус Порту
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