«Милану» предложили подписать полузащитника сборной Австрии

Полузащитник сборной Австрии Флориан Гриллич может сменить Бундеслигу на итальянскую Серию А, об этом в социальных сетях сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, услуги опорного хавбека предложены «Милану». Флориан последние пять лет защищал цвета «Хоффенхайма», а недавно его контракт с немецким клубом истек. Стороны не стали продлевать сотрудничество.

26-летний полузащитник принял участие в 18 поединках минувшего сезона чемпионата Германии. Он не отметился результативными действиями, при этом получив семь желтых карточек.

Ранее сообщалось об интересе к австрийцу со стороны «Фиорентины».