«Лацио» нашёл замену Луису Альберто

Хавбек «Вероны» Иван Илич переходит в другой итальянский клуб. 21-летний сербский полузащитник продолжит карьеру в римском «Лацио», об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Николо Скира.

Трансфер Илича обойдется столичному клубу в 13 миллионов евро. Еще два миллиона «Лацио» может выплатить в качестве бонусов. Трудовое соглашение Ивана с «орлами» будет рассчитано до середины 2027 года.

«Лацио» рассматривает серба в качестве альтернативы Луису Альберто. Испанец хочет этим летом вернуться к себе на родину.

В прошлом сезоне Илич сыграл 32 поединка в Серии А, забил один мяч и сделал пять голевых передач.