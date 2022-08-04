Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» на вопрос о том, какой клуб подходит нападающему Элдору Шомуродову.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен Элдором Шомуродовым. Появлялась информация о возможном трансфере экс-нападающего «Ростова» в «Болонью», «Сассуоло» или «Вулверхэмптон».

«Если честно, я видел не очень много матчей Элдора в прошлом сезоне, но я думаю, что больше всего ему подходит «Сассуоло». Команда играет в яркий футбол, нападающему в такой формации проще. А «Сассуоло» как раз ищет форварда», - высказался Каррера.